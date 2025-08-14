Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне проведения СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы, связанные с использованием беспилотных систем в зоне СВО, их поставок на поле боя, а также повышение эффективности противодействия дронам противника.

Также военкоры представили Белоусову ряд инициатив, направленных на совершенствования мер поддержки участников СВО и обеспечения военнослужащих медицинской помощью в зоне боевых действий.

«К настоящему времени в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее Белоусов обратился к российским военным и поздравил их со взятием под контроль населенного пункта Яблочково в Донецкой народной республике (ДНР).