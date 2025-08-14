Боец СВО лишился семи миллионов рублей

В Петербурге участник СВО лишился семи миллионов рублей

В Петербурге участник СВО лишился семи миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

54-летний военнослужащий проходил лечение в одном из госпиталей. Он обратился в одно из отделений банка, чтобы восстановить утраченную карту. После этого мужчина узнал о списании.

Ущерб от действия неустановленных злоумышленников составил 7 миллионов 165 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае дочь другого бойца СВО передала мошенникам деньги отца. Женщина лишилась 3,4 миллиона рублей.