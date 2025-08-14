Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 14 августа 2025Россия

Боец СВО лишился семи миллионов рублей

В Петербурге участник СВО лишился семи миллионов рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Петербурге участник СВО лишился семи миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

54-летний военнослужащий проходил лечение в одном из госпиталей. Он обратился в одно из отделений банка, чтобы восстановить утраченную карту. После этого мужчина узнал о списании.

Ущерб от действия неустановленных злоумышленников составил 7 миллионов 165 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае дочь другого бойца СВО передала мошенникам деньги отца. Женщина лишилась 3,4 миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи самолета-камикадзе. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Время начала переговоров Путина и Трампа назвали

    Обычная домашняя собака в третий раз за год притащила хозяйке человеческую кость

    Силуанов отправится на Аляску

    Военнослужащий рассказал об использовании ВСУ до 20 дронов на одного российского пехотинца

    В зоне СВО копию BMW вооружили «Корнетом»

    На Украине назвали возможные договоренности Путина и Трампа

    Российские военные ударили «Искандером» по учебному центру ВСУ

    Боец СВО лишился семи миллионов рублей

    В России священник возмутился празднованием дня города во время Успенского поста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости