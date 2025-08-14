Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:13, 14 августа 2025Из жизни

Буддийский амулет спас юношу от пули

В Таиланде юноша пережил выстрел в грудь благодаря буддийскому амулету
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @Oplus_0

19-летний Паньяавит Джиттатамсеттиан чудом остался жив после перестрелки на пляже Таиланде. Об этом сообщает The Pattaya News.

Инцидент произошел ранним утром в среду 13 августа в Паттайе. Группа молодых людей на мотоциклах открыла огонь по компании сверстников. Одна из пуль пробила футболку Джиттатамсеттиана, но попала в амулет. Именно благодаря ему юноша избежал неминуемой смерти от выстрела. Полиция обнаружила на месте две гильзы и одну пулю.

«Я выжил только благодаря буддийскому амулету, который потерял во время побега», — заявил Джиттатамсеттиан. Конфликт, как выяснилось, начался два месяца назад из-за соперничества за девушку. В ночь нападения Паньяавит отдыхал на пляже с матерью и друзьями, выложив геолокацию в соцсетях.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября 2019

Полиция идентифицировала нападавших по записям с камер наблюдения и объявила их в розыск. Полковник Анек Сатонгъю призвал свидетелей помочь в расследовании. Подозреваемые скрылись на мотоциклах в сторону пляжной дороги Джомтьен.

Ранее в Таиланде двое коллег заявили, что спаслись после удара молнии благодаря священным амулетам. Это произошло после того, как врачи, осмотрев их, не нашли у них заметных повреждений электричеством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

    Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

    В России подсчитали количество электрозаправок

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости