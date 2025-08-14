Силовые структуры
Бывших российских таможенников поймали на мошенничестве с ввозом машин

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Северной Осетии бывших таможенников поймали на мошенничестве с ввозом машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, четверо коллег вносили в декларации и служебные базы данные, что автомобили выехали из России, хотя на самом деле машины и их владельцы страну не покидали. Таким образом водители не платили пошлины.

Всего силовики выявили 51 случай. Возбуждено дело о превышении полномочий и служебном подлоге.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы одного из отделов полиции в Чебоксарах, которая организовала криминальный бизнес с квартирами в Москве и Сочи.

