21:34, 14 августа 2025Спорт

Двукратный олимпийский чемпион высказался против отстранения Израиля

Васильев заявил, что категорически против отстранения израильских спортсменов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против отстранения израильских спортсменов от международных соревнований. Его слова в четверг, 14 августа, приводит «ВсеПроСпорт».

«Я против того, чтобы любых спортсменов отстраняли от соревнований по политическим мотивам. Спорт должен объединять и умиротворять самые сложные ситуации. Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам», — заявил Васильев.

По его мнению, израильские спортсмены ни в чем не виноваты. Васильев подчеркнул, что воздействовать нужно на руководство страны, а не на рядовых граждан, к которым он отнес и спортсменов.

Ранее 14 августа специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отстранить сборную Израиля от турниров в связи с гибелью бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда в секторе Газа. «Пора отстранить его убийц от турниров, УЕФА. Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала Альбанезе.

