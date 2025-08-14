Двукратный олимпийский чемпион высказался против отстранения Израиля

Васильев заявил, что категорически против отстранения израильских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против отстранения израильских спортсменов от международных соревнований. Его слова в четверг, 14 августа, приводит «ВсеПроСпорт».

«Я против того, чтобы любых спортсменов отстраняли от соревнований по политическим мотивам. Спорт должен объединять и умиротворять самые сложные ситуации. Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам», — заявил Васильев.

По его мнению, израильские спортсмены ни в чем не виноваты. Васильев подчеркнул, что воздействовать нужно на руководство страны, а не на рядовых граждан, к которым он отнес и спортсменов.

Ранее 14 августа специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отстранить сборную Израиля от турниров в связи с гибелью бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда в секторе Газа. «Пора отстранить его убийц от турниров, УЕФА. Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала Альбанезе.