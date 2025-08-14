Спорт
14:46, 14 августа 2025Спорт

В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала УЕФА отстранить Израиль от турниров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darko Bandic / AP

Специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе в своем аккаунте в соцсети X обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Она поделилась постом УЕФА о гибели бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда. «Пора отстранить его убийц от турниров, УЕФА. Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала Альбанезе.

Ранее в связи с гибелью Аль‑Обейда к УЕФА обратился форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. Он призвал организацию рассказать подробности о том, где и как погиб экс-игрок.

О гибели Аль‑Обейда стало известно 6 августа. Палестинская футбольная ассоциация заявила, что экс-игрок скончался в результате удара израильской армии по мирным людям, ожидавшим гуманитарную помощь на юге сектора Газа.

