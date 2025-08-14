Экс-советника российского мэра оставили в СИЗО по делу о «ларечной ОПГ»

В Челябинске суд оставил в СИЗО бывшего советника мэра города Петра Конарева по делу о «ларечной ОПГ». Об этом пишет URA.RU.

Мужчина будет под стражей до 14 ноября. Он находится под арестом с осени 2022 года. По этому делу также проходят бывшие менеджеры муниципального учреждения «Городская среда» Сергей Любимов и Вадим Левченко.

По версии следствия, сотрудники учреждения брали взятки с владельцев торговых киосков, а взамен обещали им помощь с проверками полиции. Позднее правоохранители выяснили, что за всей организованной преступной группировкой (ОПГ) стоял Конарев, который был приближен к мэру Челябинска. Ущерб от их действий превысил семь миллионов рублей.

Петр Конарев с 2004 года работал в Министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. В 2006 году он стал советником мэра по экономическому развитию. Контракт с ним мэрия расторгла в 2021 году, отстранив его от дел.

