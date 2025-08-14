Культура
18:54, 14 августа 2025

Фадеев высказался о замене артистов на ИИ

Продюсер Фадеев заявил, что ИИ не сможет заменить музыкантов, но может им помочь
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить музыкантов. Об этом он сообщил в интервью изданию ТАСС.

По мнению Фадеева, нейросеть выполняет роль хорошего инструмента и помощника для любого талантливого артиста. Но в руках человека, который не знает основ музыки, ИИ может быть бесполезен.

«У меня большое количество музыки, не попсовой, которую я не делаю, так как мне казалось, что это мало кому будет интересно. Но по реакции аудитории понимаю, что интерес есть, поэтому я сделал такой музыкальный ход в своем клипе», — признался продюсер.

Также композитор поддержал внедрение ИИ в музыкальном производстве.

Ранее стало известно, что продюсер и композитор Максим Фадеев прокомментировал давний конфликт со своим коллегой Игорем Крутым.

