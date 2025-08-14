Боец СВО вспомнил об отправленном ВСУ с дроном послании и раскрыл его содержание

Боец СВО Шкипер заявил, что ВСУ дроном отправили ему послание с угрозами семье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили бойцу специальной военной операции (СВО) с позывным Шкипер послание на дроне. Об этом в интервью порталу «Регнум» вспомнил сам Шкипер.

Как заявил военнослужащий, в надписи на беспилотнике содержались угрозы его семье.

«Они отправляли "птицу" специально: "Передайте Шкиперу". Я помню, даже по-английски. Мне когда принесли надпись, там она прям веревкой была обмотана: передайте Шкиперу, мы знаем, где его родители живут», — раскрыл содержание послания Шкипер.

Он отметил, что противник узнал его позывной благодаря шеврону на бронежилете.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев объявил о планах России после получения полного контроля над Донбассом продолжать специальную военную операцию на территории трех регионов Украины — Николаевской, Одесской и Черниговской областей.