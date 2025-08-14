Интернет и СМИ
Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

Актриса Гузеева опубликовала фото с ведущей Кудрявцевой и призналась ей в любви
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, уехавшая на отдых в Болгарию, встретилась там с телеведущей Лерой Кудрявцевой сфотографировалась с ней. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) они признались друг другу в любви.

Гузеева опубликовала в сторис снимок, на котором она сидит на скамейке вместе с Кудрявцевой. «Когда в нужный момент нужные слова, и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — подписала фото Гузеева.

Кудрявцева тоже разместила этот снимок на своей странице в Instagram и в ответ призналась ведущей в любви.

Ранее Гузеева пригрозила проклятием одной группе людей. Она назвала гадинами тех, кто осуждает ее за воспоминания о матери.

Перед этим Кудрявцева рассказала о происшествии, случившемся на детском празднике. Ведущая заявила, что декорации, установленные для мероприятия, чуть не упали на ее дочь.

