Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

Актриса Гузеева опубликовала фото с ведущей Кудрявцевой и призналась ей в любви

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, уехавшая на отдых в Болгарию, встретилась там с телеведущей Лерой Кудрявцевой сфотографировалась с ней. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) они признались друг другу в любви.

Гузеева опубликовала в сторис снимок, на котором она сидит на скамейке вместе с Кудрявцевой. «Когда в нужный момент нужные слова, и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — подписала фото Гузеева.

Кудрявцева тоже разместила этот снимок на своей странице в Instagram и в ответ призналась ведущей в любви.

