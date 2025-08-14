Макгрегора исключили из ростера UFC

37-летнего Конора Макгрегора исключили из ростера бойцов UFC

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора исключили из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на своей странице в соцсети X сообщает UFC Roster Watch.

Ирландскому спортсмену 37 лет. Последний поединок в UFC Макгрегор провел в июле 2021 года, когда получил перелом ноги и проиграл американцу Дастину Порье. С тех пор он восстанавливался и не появлялся в октагоне.

Макгрегор неоднократно намекал на предстоящее возвращение в ММА. В начале августа в UFC сообщили, что ирландец вернулся в пул допинг-тестирования промоушена.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в профессиональных ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

31 июля Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании. Бойца признали виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Ирландец должен будет выплатить 250 тысяч евро, а также компенсировать судебные издержки в размере 1,3 миллиона евро.