Вероника Кудерметова
Сегодня
02:00 (Мск)
Магда Линетт
Цинциннати (ж)
Вольфсберг
0:1
Завершен
ПАОК
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр
0:0
Завершен
Панатинаикос
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
АЕК Афины
3:1
Завершен
Арис
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
23:49, 14 августа 2025Спорт

Макгрегора исключили из ростера UFC

37-летнего Конора Макгрегора исключили из ростера бойцов UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / AP

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора исключили из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на своей странице в соцсети X сообщает UFC Roster Watch.

Ирландскому спортсмену 37 лет. Последний поединок в UFC Макгрегор провел в июле 2021 года, когда получил перелом ноги и проиграл американцу Дастину Порье. С тех пор он восстанавливался и не появлялся в октагоне.

Макгрегор неоднократно намекал на предстоящее возвращение в ММА. В начале августа в UFC сообщили, что ирландец вернулся в пул допинг-тестирования промоушена.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в профессиональных ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

31 июля Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании. Бойца признали виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Ирландец должен будет выплатить 250 тысяч евро, а также компенсировать судебные издержки в размере 1,3 миллиона евро.

