Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:56, 14 августа 2025Культура

На имущество уехавшего из России актера наложили арест

Судебные приставы арестовали имущество актера Смольянинова из-за долгов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России арестовала имущество уехавшего из России после начала специальной военной операции (СВО) актера Артура Смольянинова (признан Минюстом России иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для установления имущественного положения артиста были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. «В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что судебные приставы забрали машину Смольянинова. Автомобиль артиста Mazda CX-5 арестовали за штрафы на сумму 190 тысяч рублей, а также за просрочку по ипотеке в размере около 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Китайская модель ИИ оказалась зависима от технологий США

    На Украине расследуют дело против продавшей неэффективные системы борьбы с БПЛА компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости