11:55, 14 августа 2025

На российского актера подали в суд из-за сковородок

Mash: Компания Tefal потребовала с актера Манучарова 2 миллиона рублей через суд
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Компания Tefal подала в суд на российского актера Вячеслава Манучарова из-за рекламы сковородок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в рекламе Манучаров сравнил отечественные сковородки с французской продукцией. Утверждается, что производитель посуды и бытовых приборов хочет получить от артиста два миллиона рублей за незаконное использование товарного знака и причинение ущерба «деловой репутации сковородок».

Ранее компания Tefal подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга на известного интернет-психолога Веронику Степанову.

