Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 14 августа 2025Мир

На Западе раскрыли готовность Трампа дать Киеву гарантии безопасности при одном условии

Politico: Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но не в НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: White House / Global Look Press

В ходе разговора с лидерами стран Европы 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но при одном условии — если их осуществлят не в рамках НАТО. Подробности раскрыла газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно заявлениям собеседников издания, американский лидер объявил, что США могут поработать над предоставлением Украине «средств сдерживания» на случай достижения договоренностей с Россией о прекращении огня. Но для реализации этого плана должны быть соблюдены некоторые нюансы.

Один из источников отметил, что глава Белого дома не стал уточнять, что будет входить в понятие «гарантии безопасности», он обсудил только более широкую концепцию.

Ранее Politico назвала ключевые требования Украины перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Днальда Трампа на Аляске. Помимо гарантий безопасности, Киев также требует сохранения санкций против РФ и компенсации ущерба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Падение беспилотника в российском регионе привело к разливу нефтепродуктов

    Чехия раскрыла число поставленных на Украину снарядов

    Парень попросил возлюбленную больше не транжирить его деньги и стал жертвой мести

    Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

    Пленный боец ВСУ охарактеризовал свою бывшую бригаду словами «и смех, и грех»

    На Западе раскрыли готовность Трампа дать Киеву гарантии безопасности при одном условии

    Беспилотники ВСУ атаковали российский город

    Останки британского ученого нашли во льдах через 66 лет после его исчезновения

    Россиянин описал девушек Албании словами «не избалованы деньгами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости