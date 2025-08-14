На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

Власти Европейского собза (ЕС) хотят свергнуть законные правительства в Венгрии, Словакии и Сербии. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, Брюссель предпринимает «все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств Словакии, Венгрии и Сербии».

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что западные спецслужбы по приказу властей ЕС пытаются свергнутьвласть в лице законного президента Сербии Александра Вучича.