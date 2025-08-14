Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 14 августа 2025Мир

На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

Глава МИД Сийярто: ЕС хочет свергнуть власть в Венгрии, Словакии и Сербии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Европейского собза (ЕС) хотят свергнуть законные правительства в Венгрии, Словакии и Сербии. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, Брюссель предпринимает «все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств Словакии, Венгрии и Сербии».

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что западные спецслужбы по приказу властей ЕС пытаются свергнутьвласть в лице законного президента Сербии Александра Вучича.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Трамп наградил культовых американских артистов

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости