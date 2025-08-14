На Западе рассказали о массовом отказе украинцев бороться за Зеленского

Миллионы украинцев отказываются воевать за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание сообщает, что множество граждан скрываются дома от мобилизации либо за взятку покупают отсрочку по состоянию здоровья. Также сообщается о росте количества дезертиров: более 400 солдат в день покидают поле боя, из-за чего «вся линия обороны похожа на решето». Украинские военные сообщили изданию, что стабильной линии фронта фактически не существует.

Помимо этого, по данным The Telegraph, украинские генералы сокращают подразделения, чтобы заполнить линию фронта. Кроме того, операторов дронов и авиамехаников отправляют воевать в пехоте, из-за чего их моральный дух слабеет. «Полный крах маловероятен, но опасность заключается в том, что пораженческие настроения станут самореализующимися», — заключили авторы статьи.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины записывает в дезертиры солдат, пропавших без вести у Юнаковки в Сумской области.