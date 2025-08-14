Назван правильный способ завязать шнурки на кроссовках

Бегун Хоппер: При шнуровке кроссовок нужно использовать боковые люверсы

Эксперт японского бренда Asics, тренер по бегу Сэм Хоппер назвал правильный способ завязывать шнурки на кроссовках. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Так, для должной фиксации стопы в обуви нужно использовать боковые люверсы, расположенные рядом с самыми верхними отверстиями. По словам специалиста, в большинстве случаев они упускаются из вида, однако грамотная шнуровка помогает избежать скольжения ноги во время бега.

«Дополнительный люверс позволяет выполнить специальную шнуровку, обеспечивающую поддерживающую посадку. Когда конец шнурка продевается в дополнительное отверстие, образуется петля, через которую можно продеть другой шнурок. Затем шнурки можно завязать, как обычно, что обеспечит более надежную фиксацию вокруг лодыжки», — пояснил Хоппер.

