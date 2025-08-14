Россия
Названа уличающая ВСУ в кровожадности деталь массированного налета на российские города

Военблогер Подоляка: Удар по городам РФ — попытка Украины сорвать переговоры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Политическая цель массированного налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города в четверг, 14 августа, заключалась в попытке срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Смысл атаки назвал в Telegram российский военблогер Юрий Подоляка.

Также он назвал деталь, уличающую ВСУ в кровожадности. По мнению автора, на это указывает тот факт, что удары были совершены в дневное время.

«[Удар был нанесен] днем, чтобы жертв было больше. Судя по всему, Киев таким образом начал свой ублюдочный трек, чтобы сорвать переговоры Путин — Трамп, на которые их наркопрезидента так и не пригласили», — заявил Подоляка.

14 августа ВСУ направили дроны, снаряженные взрывными устройствами, на гражданские объекты российских городов. В Ростове-на-Дону ранения получили 13 жителей. В Белгороде пострадали трое жителей, среди них мужчина со множественными осколочными ранениями, он в тяжелом состоянии.

