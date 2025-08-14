Забота о себе
08:12, 14 августа 2025Забота о себе

Названы места и способы заражения смертельно опасной лихорадкой

Объясняем.рф: Чикунгуньей можно заразиться в Южной Америке, Азии и Африке
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Erik Karits / Unsplash

Заразиться лихорадкой чикунгунья можно через укусы комаров-переносчиков — желтолихорадочных и азиатских тигровых, которые обитают в Южной Америке, Азии и Африке. Об этом говорится в Telegram-канале правительства России «Объясняем.рф».

Вспышки смертельно опасной лихорадки регистрируются чаще в этих местах, отметили авторы госпортала. Уточняется, что болезнь распространяется также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. «Недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае», — говорится в сообщении.

Чикунгуньей можно заразиться также при контакте с кровью больного. Как правило, после заражения лихорадка проявляется через четыре-восемь дней. Главными симптомами названы сильная боль в суставах и мышцах, повышение температуры, отеки, тошнота и сыпь на теле.

По данным портала «Объясняем.рф», сейчас в России нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой. Однако по словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, риск завозных случаев чикунгуньи сохраняется.

