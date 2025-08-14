Одна из крупнейших в России ювелирных сетей перешла частному инвестору

Новым владельцем ювелирного бренда Sokolov стал частный инвестор Антон Пак

Владелец одного из крупнейших в России ювелирных холдингов — бренда Sokolov — Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку после примерно двухлетних поисков покупателя. Об этой сделке сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты уточнил, что переговоры носили затяжной характер, а на бренд в разное время претендовали различные представители финансового и потребительского секторов, а также family-офисов и инвестиционных фондов. В выборе нового владельца бренда Соколову помогали сотрудники компании Aspring Capital, специализирующейся на консультациях.

В конечном счете выбор пал на Пака во многом из-за его надежной репутации на рынке. «Он заинтересован в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту», — пояснил источник, знакомый с ситуацией. Управляющий партнер Aspring Capital Сергей Айрапетов, как и сами участники сделки, подтвердили факт ее закрытия. Другой собеседник отметил, что Пак оказался наиболее заинтересованным в дальнейшем продвижении ювелирного бренда и рассматривает его в качестве основного актива.

Развивать компанию ее новому владельцу придется на фоне наблюдающегося на российском рынке замедления роста спроса на ювелирные украшения. Так, по итогам первых двух месяцев 2025-го динамика увеличения продаж ювелирных изделий и бижутерии упали почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. При этом стоимость украшений, напротив, выросла, что привело к заметному увеличению подобных трат россиян. За первый квартал они потратили на эти цели в общей сложности 119,3 миллиарда рублей (плюс 6,2 процента год к году).