Освобожденные из плена бойцы вернулись в Россию

Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Освобожденные из украинского плена бойцы Вооруженных сил (ВС) России вернулись в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Отмечается, что самолет с военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Московской области. Точное место прибытия бывших пленных не указывается.

Минобороны 14 августа сообщило, что из украинского плена удалось вернуть 84 бойцов. Взамен российская сторона отдала столько же солдат ВСУ. В оборонном ведомстве отметили, что возвращению солдат из плена содействовали Объединенные Арабские Эмираты.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в ходе обмена приняла только двух из тысячи бойцов, обратившихся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой забрать их на родину.