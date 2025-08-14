Мединский заявил о приеме Киевом только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных

Украинская сторона в ходе обмена приняла только 2 из 1000 бойцов, обратившихся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой забрать их на родину. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

По его словам, на Украину вернулись Александр Бойчук 1976 года рождения и Владимир Федоренко, родившийся в феврале 1982 года. «Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали», — пошутил Мединский.

12 августа RT опубликовал петицию с подписями 1000 украинских военных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен.

О том, что Украина отказалась от 1000 военнопленных Мединский сообщил 6 августа. По его словам, из-за этого «второй обмен шел так тяжело».

Последний на сегодняшний день равноценный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 14 августа. В результате были возвращены 84 российских солдата — столько же украинских бойцов переданы взамен.