Отказавшегося от гражданства России миллиардера вынудили летать лоукостерами

Отказавшийся от гражданства России миллиардер Макаров пересел на лоукостер

Основатель российской независимой газовой компании «Итера» Игорь Макаров пожаловался на необходимость летать по Европе лоукостерами. Интервью с ним публикует ABC.

Миллиардера, отказавшегося от российского гражданства в пользу кипрского, вынудили пересесть на самолеты авиакомпании easyJet ради полетов внутри Европы. Известно, что миллиардера лишили яхты и двух личных джетов в связи с санкциями.

В марте 2024 года Великобритания сняла санкции с Макарова. Причины принятого решения в материалах не приводились.

Под британскими санкциями в настоящее время находится 90 процентов банковского сектора РФ, включая Центробанк, а также многие российские компании и предприниматели. Ранее Великобритания сняла ограничения с бизнесмена из России, вышедшего из гражданства страны, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом).