Отказавшегося от гражданства России миллиардера вынудили летать лоукостерами

Отказавшийся от гражданства России миллиардер Макаров пересел на лоукостер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Emma Burrows / АР

Основатель российской независимой газовой компании «Итера» Игорь Макаров пожаловался на необходимость летать по Европе лоукостерами. Интервью с ним публикует ABC.

Миллиардера, отказавшегося от российского гражданства в пользу кипрского, вынудили пересесть на самолеты авиакомпании easyJet ради полетов внутри Европы. Известно, что миллиардера лишили яхты и двух личных джетов в связи с санкциями.

В марте 2024 года Великобритания сняла санкции с Макарова. Причины принятого решения в материалах не приводились.

Под британскими санкциями в настоящее время находится 90 процентов банковского сектора РФ, включая Центробанк, а также многие российские компании и предприниматели. Ранее Великобритания сняла ограничения с бизнесмена из России, вышедшего из гражданства страны, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом).

