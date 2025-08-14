Падение беспилотника среди жилых многоэтажек в российском городе сняли на видео

В Белгороде сняли на видео падение беспилотника ВСУ среди многоэтажек

В сети появились кадры падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди жилых многоэтажных домов. Их публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа стремительно летит вниз к жилым домам, падает там и взрывается.

ВСУ в четверг, 14 августа, не прекращают атаковать Белгородскую область. За день над регионом сбили 30 беспилотников, под удар попали здания областного правительства и несколько других объектов, также известно о попадании кабинета губернатора региона Вячеслава Гладкова в зону атаки.

На фоне непрекращающихся атак в Белгородской области на три дня запретили все уличные мероприятия, в столице региона также на двое суток закрыли все парки, скверы и учреждения с большим количеством людей. Учреждениям общественного питания на время запретили обслуживать жителей на улицах и открытых площадках.

