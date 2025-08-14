Бывший СССР
Пленный рассказал о готовности сержанта ВСУ воевать против Европы

Пленный Носиковский: Сержант ВСУ был готов с ВС РФ воевать против Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) который участвовал в АТО (так называемая «антитеррористическая операция» Киева против ДНР и ЛНР) с 2014 года, говорил сослуживцам, что лучше пойти войной на Европу вместе с Россией. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский, пишет РИА Новости.

«В нашей 158-й бригаде, в роте, в которой я был, единственный человек с боевым опытом — это главный сержант взвода, который воюет с 2014 года... Я от него слышал, что мы с русскими уже сколько воюем, лучше бы мы пошли вместе на Европу», — отметил он.

По словам Носиковского, в итоге сержант ушел в СОЧ (самовольное оставление части) перед боевым выездом.

Ранее сообщалось, что украинский военный Алексей Левченко послушался совета родителей и сдался в плен ВС РФ. Он отметил, что родители ждут встречи с ним, однако из-за заболевания родственников этого может не произойти.

До этого пленный Сергей Носиковский рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова.

