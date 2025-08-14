Из жизни
08:00, 14 августа 2025

Порнозвезда Бонни Блю назвала единственную причину перестать сниматься в порно

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnieblue

Порнозвезда Бонни Блю призналась, что есть только одна причина, которая заставит ее перестать сниматься в порно. Об этом сообщает LBC.

В интервью LBC Бонни Блю рассказала, что когда-то очень хотела выйти замуж и завести детей. По ее словам, теперь она смотрит на вещи по-другому. Ее заботит счастье здесь и сейчас, а не то, как она будет жить через несколько лет.

Порнозвезда добавила, что в данный момент она не хочет заводить детей, однако все может измениться. Тогда интервьюер спросил, что она сделала бы иначе, будь у нее дети. Бонни Блю ответила, что это изменило бы все. Ради них она готова отказаться даже от съемок в порно.

Все, вероятно, было бы иначе. Когда у тебя есть дети, нужно ставить их выше себя. Сейчас я ставлю себя на первое место. Но да, если бы у меня были дети, и они попросили меня остановиться, их счастье важнее моего

Бонни Блю
Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.

