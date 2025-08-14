Порт Лос-Анджелеса установил рекорд из-за пошлин

Загрузка порта Лос-Анджелеса из-за пошлин оказалась максимальной за 117 лет

Порт Лос-Анджелеса, крупнейшего города Калифорнии, столкнулся в июле с максимальной за 117 лет загрузкой. Об этом со ссылкой на пресс-службу гавани сообщает ТАСС.

Причиной такого рекорда стало влияние тарифов на импорт, установленных Белым домом, а именно «стремление продавцов и производителей товаров завозить продукцию в ускоренном режиме из-за опасений по поводу повышения пошлин к концу года», считают в порту.

Отмечается, что объем импорта на этом фоне увеличился в прошлом месяце на 8,5 процента, экспорт вырос на 6 процентов.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший введение повышенных пошлин на товары из Китая еще на 90 дней, до 10 ноября.

Калифорния является американским штатом с самой большой по объему экономикой, уступающей только Германии, Китаю и США в целом и находящейся на символическим четвертом месте в мире в том числе за счет развития высокотехнологичного сектора.