07:56, 14 августа 2025Экономика

Потери американских компаний из-за ухода из России подсчитали

Аналитик Хазанов: Компании из США потеряли на уходе из РФ 300-400 млрд долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американские компании понесли значительные убытки в результате прекращения своей бизнес-деятельности на территории России. К такому выводу пришел независимый промышленный аналитик Леонид Хазанов, его оценку приводит РИА Новости.

Самый весомый урон, согласно подсчетам эксперта, понесли американские IT-компании. Их совокупный ущерб из-за ухода с российского рынка Хазанов оценил в 100-150 миллиардов долларов. Еще порядка 80-120 миллиардов составили убытки представителей медицины и потребительского бизнеса США, финансовый сектор лишился 70-80 миллиардов дохода, а оставшаяся часть ущерба пришлась в основном на компании, которые сотрудничали с РФ в области энергетики и промышленности, резюмировал аналитик.

Ранее руководитель Торговой палаты в РФ (Amcham) Роберт Эйджи заявил, что ряд американских компаний продолжили свой бизнес в России вопреки давлению властей США. В настоящее время на российском рынке остаются в общей сложности порядка 250 компаний из Соединенных Штатов. После ввода масштабных западных санкций, отметил он, в РФ в неизменном виде продолжили свою деятельность около 150 американских компаний. Остальные (еще порядка 100 фирм) были преобразованы в российские, резюмировал Эйджи.

Глава оставшегося в России немецкого бренда одежды Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков допустил, что в случае нормализации геополитической обстановки в мире и снятия западных санкций значительная часть ушедших из РФ западных производителей сможет вернуться на российский рынок. При этом для отрасли в целом будет важен прецедент. Если какой-либо гигант fashion-индустрии объявит о возобновлении свой деятельности в РФ, это обстоятельство подтолкнет к аналогичным шагам и более мелких участников рынка, резюмировал он. Впрочем, пока что ни одна из западных фирм, покинувших Россию после начала боевых действий на Украине, не выражала официально желание вернуться, отметил глава Минфина Антон Силуанов.

