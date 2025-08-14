Члена совета директоров российского завода поймали на инсайдерской торговле

ЦБ наказал члена совета директоров Ашинского метзавода Папкина за торги на бирже

Банк России привлек к административной ответственности члена совета директоров Ашинского метзавода (АМЗ) Михаила Папкина за инсайдерскую торговлю акциями предприятия в прошлом году. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В августе прошлого года завод сообщил, что намерен впервые за 20 лет выплатить дивиденды в размере 77 рублей на акцию. После этого котировки его акций взлетели на 120 процентов — с 92,5 рубля в предыдущий торговый день до 203,56 рубля.

Палкин 9 августа участвовал в заседании совета директоров, где обсуждали вопрос о выплатах. В этот же день он несколько раз купил акции АМЗ, а далее, с 13 по 19 августа продал их гораздо более высокой стоимости.

Центробанк оценил такие действия как неправомерные, после чего направил брокерам и биржам предписания о приостановке операций по брокерским счетам Палкина. К настоящему времени акции АМЗ на бирже не торгуются, в марте основной акционер завода «Урал-ВК» выкупил их у миноритариев по цене 71 рубль, то есть дешевле, чем они были в августе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нынешний размер штрафов за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком неадекватно низким и призвала кратно увеличить его.