Экономика
18:59, 14 августа 2025Экономика

Члена совета директоров российского завода поймали на инсайдерской торговле

ЦБ наказал члена совета директоров Ашинского метзавода Папкина за торги на бирже
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Wikimedia

Банк России привлек к административной ответственности члена совета директоров Ашинского метзавода (АМЗ) Михаила Папкина за инсайдерскую торговлю акциями предприятия в прошлом году. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В августе прошлого года завод сообщил, что намерен впервые за 20 лет выплатить дивиденды в размере 77 рублей на акцию. После этого котировки его акций взлетели на 120 процентов — с 92,5 рубля в предыдущий торговый день до 203,56 рубля.

Палкин 9 августа участвовал в заседании совета директоров, где обсуждали вопрос о выплатах. В этот же день он несколько раз купил акции АМЗ, а далее, с 13 по 19 августа продал их гораздо более высокой стоимости.

Центробанк оценил такие действия как неправомерные, после чего направил брокерам и биржам предписания о приостановке операций по брокерским счетам Палкина. К настоящему времени акции АМЗ на бирже не торгуются, в марте основной акционер завода «Урал-ВК» выкупил их у миноритариев по цене 71 рубль, то есть дешевле, чем они были в августе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нынешний размер штрафов за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком неадекватно низким и призвала кратно увеличить его.

