Набиуллина призвала кратно увеличить один вид штрафов

Глава Центробанка Набиуллина призвала увеличить штрафы за манипулирование рынком

Нынешний размер штрафов за инсайд и манипулирование рынком выглядит неадекватным, для борьбы с проблемой их надо кратно увеличивать. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, такая практика разрушает доверие к рынку, поэтому в других странах с ней борются гораздо жестче. В России физлицу достаточно заплатить 5 тысяч рублей, а юридическому — 50 тысяч, что для них почти ничего не значит.

«Во многих странах, если ты попался на инсайде, ты уже экономически не жилец. Тебя штрафами разоряют, поэтому там никто этим не балуется», — объяснила глава Центробанка.

Кроме того, если говорить про инсайд, то в других странах можно опираться на институт деловой репутации, но в России он не работает. Набиуллина указала, что регулятор видит отсутствие такого сдерживающего механизма по сделкам, с которыми он имеет дело. Желаемый уровень штрафов за манипулирование рынком она не уточнила.

Накануне Набиуллина отмечала, что инвестиционный климат в России находится на недостаточно хорошем уровне. Она не согласилась со словами министра финансов Антона Силуанова, указавшего на рост инвестиций, напомнив ему, какой характер те носят.

«Если мы хотим, чтобы инвестиции были только за счет бюджетных средств или кредитных долгов, ну, может быть, инвестклимат работает», — заключила председатель Центробанка.