Экономика
20:46, 14 августа 2025Экономика

Россия собралась производить свои автомобили в Киргизии

Минпромторг сообщил о готовности собирать российские автомобили в Киргизии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В рамках сотрудничества с Киргизией Россия готова рассмотреть локализацию на территории республики производства автомобилей собственных марок. Об этом на полях Киргизско-Российского экономического форума рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов, передает РИА Новости.

По его словам, у России есть «хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту», поэтому отечественные производители настроены договориться о контрактах на экспорт совместных предприятиях на территории республики. Чекушов указал, что такое развитие событий позволит развивать компетенции внутри Киргизии.

Также он добавил, что российским инвесторам интересны и другие направления, например, солнечная энергетика, ветрогенерация и атомная электроэнергетика.

Ранее на фоне слабого спроса на свою продукцию сразу несколько российских автопроизводителей ввели сокращенную рабочую неделю. В том числе на такие меры пришлось пойти «КамАЗу», «Горьковскому автозаводу» и «Ликинскому автобусному заводу» (ЛиАЗ).

Вопрос о переходе на сокращенный график осенью намерены рассмотреть и в «АвтоВАЗе». При этом пока представители компании опровергают информацию о том, что решение уже принято.

