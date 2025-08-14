Названы причины развития ПТСР у женщин

Психолог Лозуткова: Тяжелые роды могут спровоцировать у женщин ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) привыкли ассоциировать с мужчинами, вернувшимися с войны, однако с ним сталкиваются и женщины, пережившие запредельный стресс, сообщила психолог фонда «Ладинец» Светлана Лозуткова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины развития ПТСР у женщин.

К травмам, провоцирующим расстройство, специалист отнесла сексуальное насилие, а также повторяющиеся эпизоды физического, психологического, экономического насилия со стороны партнера.

Вызвать ПТСР, по ее словам, могут также физические наказания в детстве, жестокое обращение со стороны родителей или опекунов, а также наблюдение за актами жестокости, например, если мать подвергается насилию со стороны отца.

Могут не пройти бесследно и тяжелые роды, потеря беременности, некорректное или жестокое обращение во время осмотров и других процедур. Негативно сказаться на психике женщины способна также забота о детях с серьезными заболеваниями, угроза потери или потеря ребенка, тяжелые заболевания у себя или близких.

Если человек стал свидетелем убийства или нанесения тяжкого вреда, попал в ДТП или стал очевидцем серьезной аварии — это тоже может привести к формированию ПТСР, указала психолог.

Все, что связано с военными действиями: обстрелы, потеря дома, беженство, трудности адаптации на новом месте, страх и неопределенность, — она также отнесла к причинам развития расстройства.

Важно помнить, что ПТСР у женщин — это нормальная реакция на ненормальные события. Это не слабость, а закономерная реакция психики на запредельный стресс Светлана Лозуткова психолог

Женщины пропорционально чаще становятся жертвами сексуального и домашнего насилия, обозначила психолог. Из-за страха, экономической зависимости и отсутствия поддержки им часто сложно выйти из абьюзивных отношений, добавила она. Кроме того, жертвы сексуального насилия нередко сталкиваются с обвинениями и недоверием, что усугубляет травму и препятствует обращению за помощью, указала эксперт. Социальные нормы, поощряющие у женщин пассивность, покорность, гиперответственность за отношения, затрудняют защиту собственных границ и усиливают чувство вины после травмы, рассказала собеседница «Ленты.ру».

«Понимание этих особенностей очень важно для профилактики насилия, раннего выявления ПТСР и оказания адекватной помощи. Признание проблемы и обращение к специалистам — первый и самый важный шаг к исцелению. Если вы или ваша близкая пережили травматичный опыт и наблюдаете симптомы ПТСР (навязчивые воспоминания, избегание, негативные изменения в мышлении и настроении, гипервозбуждение), пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью к психологу или психиатру. Помощь рядом, не терпите», — заключила Лозуткова.

