16:42, 14 августа 2025Силовые структуры

Раскрыта личность скупавшего девственность российских школьниц брокера

В Екатеринбурге суд арестовал Шукурова, обвиняемого в интиме со школьницами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал местного жителя Вадима Шукурова, обвиняемого в интиме с несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 октября. Ему инкриминируют статью 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Арестованный — 40-летний брокер, который знакомился со школьницами, приглашал их в рестораны, предлагая заплатить за девственность до 100 тысяч рублей. Заявление на него написала мать девочки, получившая на телефон видео из квартиры, на котором ее дочь занимается с ним сексом. Другие жертвы брокера показали переписку с ним. В сообщениях мужчина обещает девочкам машину, квартиру и корону главной красавицы Екатеринбурга. Он заманивал их на съемную квартиру рядом со своим домом.

Мать задержанного не верит в его виновность, считает, что его подставили. По ее словам, у сына есть 20-летняя невеста.

