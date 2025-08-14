Забота о себе
09:27, 14 августа 2025Забота о себе

Раскрыта неприятная правда о правиле трех секунд для упавшей на пол пищи

Врач Арнандис: На пище после трех секунд на полу активно размножаются бактерии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Babanova / Shutterstock / Fotodom

Так называемое «правило трех секунд» гласит, что пищу, которая после падения пролежала на полу меньше этого времени, можно безопасно употреблять, не более чем миф, заявила врач Тереза Арнандис. Неприятную правду об этой концепции она раскрыла изданию El Economista.

Арнандис провела эксперимент, в ходе которого отрезала от одного и того же продукта два куска, после чего первый уронила на три секунды, а со вторым ничего не стала делать. Затем она поместила их в чашку Петри, где создала условия для размножения бактерий.

Согласно «правилу трех секунд», различий между кусками быть не должно. Однако, как выяснила врач, на упавшей на пол еде микроорганизмы размножались очень активно. Что же касается контрольного образца, на нем бактериального загрязнения практически не наблюдалось.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион призвала не пить испорченный квас. По ее словам, это чревато пищевым отравлением.

