Россиянам раскрыли причину боли в животе при идеальных анализах

Врач Кузнецов: Боль в животе при идеальных анализах указывает на СРК

Эндокринолог Максим Кузнецов рассказал, какая причина может быть у боли в животе, которая возникает даже при идеальных анализах и обследованиях. Ее врач раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

«Если у вас болит живот, но все анализы, УЗИ, ФГДС (фиброгастродуоденоскопия, гастроскопия — прим. «Ленты.ру») и колоноскопия показывают, что вы здоровы, то это еще не значит, что причины нет», — написал Кузнецов. По его словам, у таких людей может быть синдром раздраженного кишечника (СРК).

Врач объяснил, что при данном заболевании боль может быть тупой, ноющей, жгучей или спазмирующей. Кроме того, еще одним симптомом является изменение стула: у человека может возникнуть запор или диарея, а зачастую они начинают чередоваться. Другими признаками СРК Кузнецов назвал спазмы, вздутие, урчание и газообразование, которые только усиливают дискомфорт.

