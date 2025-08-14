Россиянин установит рекорд UFC

Россиянин Сусуркаев установит рекорд UFC по длине паузы между боями

Российский боец смешанного стиля (ММА) Байсангур Сусуркаев проведет бой с американцем Эриком Ноланом на турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США). Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Функционер подчеркнул, что у россиянина рекордно короткая для UFC пауза между боями. 13 августа на отборочном шоу Dana White's Contender Series Сусуркаев нокаутировал бахрейнца Муртаза Талха Али в первом раунде, после чего подписал контракт c UFC.

Предыдущий рекорд, по словам Уайта, принадлежит Хамзату Чимаеву. Представитель ОАЭ в 2020 году провел два боя за 10 дней.

24-летний Сусуркаев провел девять боев в ММА. Спортсмен одержал девять побед.