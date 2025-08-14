Россиянин захватил десятки гектаров леса

В Ивановской области прокуратура забрала из незаконного владения лесные земли

Россиянин захватил под частную собственность почти 67 гектаров леса, сообщает прокуратура Ивановской области.

Пучежская межрайонная прокуратура выявила, что в собственности одного из граждан в районе деревень Чихачево и Хмелино Верхнеландеховского района находится шесть сельскохозяйственных участков, в состав которых незаконно включены 66,8 гектара лесного фонда.

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть эти земли лесного фонда в собственность Российской Федерации. Суд согласился с иском и удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда стало основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

