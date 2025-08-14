Сафонов отреагировал на победу ПСЖ в Суперкубке УЕФА

Сафонов о победе ПСЖ в Суперкубке УЕФА: Только положительные эмоции

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов в своем Telegram-канале отреагировал на победу парижского клуба в Суперкубке УЕФА.

Голкипер отметил, что ПСЖ проявил характер и переломил ход матча, что делает победу еще слаще. «Только положительные эмоции. Идем дальше. Следующий матч на выезде против "Нанта". Будем готовиться», — заявил Сафонов.

В матче за Суперкубок УЕФА, который прошел в среду, 13 августа, ПСЖ встретился с «Тоттенхэмом». Парижане проигрывали со счетом 0:2, во втором тайме смогли отыграться и победили в серии пенальти.

Сафонов провел всю игру на скамейке запасных. Он завоевал пятый трофей в составе парижской команды.