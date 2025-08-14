Спорт
00:29, 14 августа 2025Спорт

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

ПСЖ по пенальти победил «Тоттенхэм» и выиграл Суперкубок УЕФА
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Antonio Calanni / AP

«Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в итальянском городе Удине и завершилась победой ПСЖ в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:2. Англичане вели 2:0 благодаря голам Микки ван де Вена (39-я минута) и Кристиана Ромеро (48-я). ПСЖ сократил отставание на 85-й минуте, когда забил Ли Кан Ин, а восстановил равенство Гонсалу Рамуш, отличившийся в компенсированное время.

Регламентом Суперкубка УЕФА не предусмотрен овертайм. В прошедшей после основного времени серии пенальти ПСЖ выиграл 4:3.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов начал матч на скамейке запасных и на поле не появился. Вышедший в стартовом составе парижан вратарь Люка Шевалье провел всю игру, отразив один из пенальти в послематчевой серии.

ПСЖ завоевал пятый трофей в 2025 году. Помимо Суперкубка УЕФА, команда Луиса Энрике выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

