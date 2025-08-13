Спорт
21:24, 13 августа 2025Спорт

Сафонов остался вне стартового состава ПСЖ на Суперкубок УЕФА

Вратарь Матвей Сафонов остался вне стартового состава ПСЖ на Суперкубок УЕФА
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aurelien Morissard / AP

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов остался вне стартового состава команды на матч Суперкубка УЕФА с английским «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Metaratings.

Место в воротах ПСЖ с первых минут займет 23-летний французский голкипер Люка Шевалье. 26-летний россиянин начнет встречу на скамейке запасных.

ПСЖ подписал пятилетний контракт с Шевалье 9 августа. После этого клуб покинул основной вратарь Джанлуиджи Доннарума, а Сафонов, которому парижане не гарантировали игровое время и предлагали различные варианты продолжения карьеры, заявил о желании остаться в команде.

Матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и «Тоттенхэмом» пройдет 13 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы.

    Все новости