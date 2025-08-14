Самый опасный медведь в мире растерзал восьмилетнего мальчика

В Индии медведь-губач убил восьмилетнего мальчика

В тигрином заповеднике Анамалай, Индия, медведь-губач напал на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает New Indian Express.

Жертвой стал сын мигрантов из Ассама С. Нур Ислам, который временно жил у родственников в рабочем поселке. Ребенок отправился в магазин за молоком, но не вернулся. Через 45 минут его тело со следами когтей нашли в кустах в 500 метрах от дома.

Сначала думали, что на ребенка набросился леопард, но экспертиза показала следы медведя-губача. Губач считается самым опасным медведем в мире, он чаще других нападает на людей.

Это уже вторая детская смерть в заповеднике за два месяца — 21 июня четырехлетнюю девочку растерзал леопард. Власти проводят встречи с местными жителями, требуя расчищать кустарники и улучшать инфраструктуру, чтобы снизить число конфликтов с дикими животными.

Ранее в Индии жители союзной территории Джамму и Кашмир спасли 19-летнюю девушку от набросившегося на нее медведя. Зверь успел повредить девушке лицо и ноги.