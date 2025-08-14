Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 14 августа 2025Экономика

Солист группы «Сплин» избавился от жилья в России

Life: Солист группы «Сплин» Васильев избавился от жилья в Петербурге
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Солист музыкальной группы «Сплин» Александр Васильев избавился от дома в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно изданию Life.

По данным СМИ, артист продал особняк площадью 400 квадратных метров на участке в 12 соток в Курортном районе Северной столицы в октябре 2024 года. Цена сделки неизвестна, однако кадастровая стомиость жилья оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

Отмечается, что Васильев по-прежнему владеет двумя квартирами в Петербурге. Площадь объектов составляет 55,7 квадрата и 96,4 квадрата, а примерная общая стоимость — 40-50 миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорары группы «Сплин» обрушатся в случае возвращения коллектива в Россию. По его словам, заработки могут упасть в десятки раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Украина начала готовиться к боевым действиям в Одесской области

    На Украине выложили сгенерированный ролик с покушением на Путина

    Россиянам назвали пять уровней защиты аккаунтов от мошенников

    Губерниев обвинил в лицемерии извинившегося за выступление в КХЛ финна

    Турист в ресторане Москвы пристал к девушке, нокаутировал ее парня и попал на видео

    В Еврокомиссии назвали отправную точку переговоров по Украине

    Россиянам перечислили самые модные украшения на осень

    Два напитка резко подорожали в США из-за пошлин Трампа

    Лоза раскритиковал Буланову и Кадышеву за популярность у молодежи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости