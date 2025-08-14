Солист группы «Сплин» начал зарабатывать продажей бытовой техники

Life: Солист группы «Сплин» Васильев начал зарабатывать продажей бытовой техники

Солист музыкальной группы «Сплин» Александр Васильев и басист Александр Морозов начали зарабатывать на бытовой технике в России. Об этом пишет Life.

Подконтрольное артистам ООО «Сплин» занимается концертной деятельностью, а также торгует бытовой техникой, мебелью, металлическими изделиями и электротоварами. По данным издания, после прекращения выступлений группы в стране именно продажа товаров стала основным источником прибыли компании. При этом 2024 год организация завершила с убытком почти два миллиона рублей и задолженностью более 62 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Александр Васильев избавился от жилья в Санкт-Петербурге. Он продал дом в Курортном районе города кадастровой стоимостью около 40 миллионов рублей.