18:28, 14 августа 2025

Сомики-шмели начали лазать по скалам и штурмовать водопады

В реке на юге Бразилии тысячи сомиков-шмелей собрались у подножия водопада и начали карабкаться вверх по камням. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Fish Biology.

Уникальное явление заметили сотрудники экологической полиции штата Мату-Гросу-ду-Сул и вызвали ученых. Исследователи наблюдали за миграцией рыб 20 часов, фиксируя, как оранжево-черные сомики-шмели вида Rhyacoglanis paranensis преодолевают почти вертикальные участки водопада.

«Это первое документальное подтверждение массового скопления и восхождения по водопадам для этого вида», — говорится в статье Мануэлы Моринхо и ее коллег. Рыбы устроили перемещение вверх по течению для нереста. Ученые отметили, что миграции мелких рыб часто остаются незамеченными из-за кратковременности и специфических условий. На видео, опубликованных в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), видно, как сомы буквально штурмуют крутые участки, карабкаясь друг по другу и демонстрируя удивительные навыки лазанья по скалам.

Открытие сделала команда бразильских ихтиологов, подчеркнувшая ценность полевых наблюдений для изучения экологии южноамериканских видов. Штат Мату-Гросу-ду-Сул граничит с Боливией и Парагваем, а его речные системы остаются малоисследованными.

Ранее в Чехии рыболов поймал сома длиной почти три метра и установил новый национальный рекорд. Сом клюнул примерно через десять минут. После этого началась изнурительная борьба, которая продолжалась почти 50 минут.

