Культура
16:57, 14 августа 2025Культура

Стал известен оказавшийся под угрозой фильм Балабанова

Депутат Драпеко опровергла возможный запрет фильма Балабанова «Груз 200»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Груз 200»

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко опровергла приписываемые ей слова о том, что под запрет из-за несоответствия духовно-нравственным ценностям могут попасть фильмы режиссера Алексея Балабанова. Ее слова передает издание «360.ru».

Депутат сообщила, что ее слова переврали, а речь шла о конкретном фильме культового постановщика — «Груз 200». Более того, она не говорила о запрете картины, а лишь рассуждала о ней в контексте рекомендаций к просмотру.

«Ничего запрещать не надо, надо определить возрастные категории, ставить ограничения должно не государство, а родители. Родительский контроль изобретен давно. Надо следить за тем, что смотрят ваши дети и воспитывать в них вкус к хорошему кино», — заявила Драпеко.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России.

