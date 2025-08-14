Наука и техника
Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана

Иван Потапов
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Купленные Индией у России системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «выключили» Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана. Об этом стало известно порталу RT от военного эксперта Виктора Литовкина.

Специалист прокомментировал сообщение журнала Military Watch Magazine (MWM), согласно которому командующий ВВС Индии, главный маршал авиации Амар Прит Сингх высказался об С-400 как о системе, «изменившей правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном, произошедшем в мае.

По словам эксперта, пакистанская сторона понимала, что обойти С-400 невозможно, поэтому снизила свою военную активность. «Можно сказать, что комплексы С-400 практически выключили Военно-воздушные силы Пакистана», — сказал аналитик.

Литовкин добавил, что С-400 способен вести несколько целей одновременно, а дальность его применения составляет 300 километров. По этой причине, уверен эксперт, пуск ракеты С-400 отрезвлял пакистанскую сторону, пытавшуюся направить свои самолеты к Индии.

Ранее MWM заметил, что Индия получила новейшие российские зенитные управляемые ракеты 40Н6 комплексов ПВО С-400. Журнал подчеркнул, что слова индийского офицера подтверждают то обстоятельство, что Нью-Дели получил С-400 с новыми ракеты 40Н6, а не старыми 48Н6Е3.

