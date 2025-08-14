Бывший СССР
Стало известно о закрытии ВС России огневого мешка в ЛНР

Марочко: ВС РФ осталось около двух километров до закрытия огневого мешка в ЛНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось около двух километров до закрытия огневого мешка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В Кременских лесах армия РФ параллельно продвигается вдоль реки Северский Донец в западном направлении, что создает серьезную угрозу окружения украинских боевиков в данном районе. На данный момент для закрытия огневого мешка ВС РФ осталось пройти чуть более 2 километров», — уточнил Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке также рассказал об уничтожении укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу. По его словам, он располагался южнее Червоной Дибровы. В результате армия РФ продвинулась на данном участке фронта на 1,5 километра.

Ранее стало известно, что российские подразделения установили рекорд по продвижению за сутки в зоне специальной военной операции (СВО). Так, 12 августа под контроль ВС России перешло 110 квадратных километров.

