10:35, 14 августа 2025Россия

Стало известно об ударе ВСУ по многоквартирному дому в столице российского региона

Shot: Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Ростове-на-Дону
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по многоквартирному жилому дому в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотник ВСУ врезался в крышу здания. В результате пострадали как минимум три человека. На двоих из упали стекла и обломки фасада жилого дома. Повреждены десять квартир.

Также появилось видео с первыми минутами после удара дрона. На кадрах видно людей, идущих по засыпавшим тротуар осколкам.

Ранее жители столицы Ростовской области сообщили о громком звуке взрыва на фоне воздушной тревоги, от которого в домах и офисах дрожали окна. Позже появилось видео со столбом дыма в центре города.

До этого сообщалось об атаке беспилотников ВСУ по Белгороду. В результате пострадали три человека и сгорел легковой автомобиль. Момент попадания дрона по машине запечатлела камера уличного наблюдения.

