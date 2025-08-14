Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 15 августа 2025Мир

Стратостат подняли над заливом Аляска из-за встречи Трампа с Путиным

Стратостат подняли над заливом Аляска для мониторинга воздушного пространства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Специальный стратостат подняли в небо над заливом Аляска для мониторинга окружающего воздушного пространства в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу.

«Стратостат работает на высоте около 20 километров и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль», — рассказали в диспетчерской службе района полетной информации «Анкоридж».

Ранее Белый дом сообщил, что вылет Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России запланирован на утро 15 августа по вашингтонскому времени.

Путин и Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Спутник снял загадочные темные объекты над необитаемым островом

    Дистанционно управляемый ПТРК «Фагот» испытают в зоне СВО

    В МИД предположили возможные варианты провокаций Киева для срыва саммита на Аляске

    Стратостат подняли над заливом Аляска из-за встречи Трампа с Путиным

    Стало известно о попытке Зеленского скрыть предложение США об обмене территориями

    В США заявили о невозможности сбить «Орешник»

    На Украине полицейский спас друга от мобилизации и попал под суд

    Макгрегора исключили из ростера UFC

    В российском городе риелтор спас квартиру пенсионерки от мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости