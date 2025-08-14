Отмечена одна странность при ударе самолета-камикадзе ВСУ по Ростову-на-Дону

Mash: Самолет-камикадзе перед ударом по многоэтажке в Ростове повел себя странно

Переделанный в беспилотник самолет «Летучая лисица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед ударом по многоэтажке в Ростове-на-Дону повел себя странно. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

Как отмечено в публикации издания, во время пролета над городом самолет-камикадзе внезапно сменил траекторию и уже после этого упал на шестиэтажный дом.

По неподтвержденной официально информации, изначальной целью гигантского беспилотника был штаб Южного военного округа. Власти не комментировали странность траектории самолета.

Об атаке ВСУ на Ростов-на-Дону стало известно утром 14 августа. По данным властей, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской, пострадали более 10 человек. Момент удара самолета-камикадзе попал на видео.